Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kendisinin de dernekte bir dönem başkanlık yaptığını hatırlattı.

Mustafa Yılmaz, yaklaşık 2 buçuk aydır Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı'nda, 23 Şubat'tan itibaren de Antalyaspor A.Ş'de başkanlık görevini üstlendiğini anımsattı.

Yılmaz, 28'i yönetimde, 11'i danışma kurulunda olmak üzere gece gündüz demeden Antalyaspor'un daha iyi yerlere gelmesi için bütün enerji ve bilgiyi ortaya koyduklarını belirtti.

"Kupayı Antalya'ya getirecek ve şehrimizde büyük bir sevinç yaşanacak"

Yılmaz, dernek üyelerine Antalyaspor Kulübü'ne ve vakfına üye olmaları yönünde çağrıda bulundu.

"Ziraat Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Futbol Federasyonundan finalin tarafsız bir sahada oynanması ile ilgili adil bir karar bekliyoruz. 55 yıldır kupa alamayan kulübümüz inşallah kupayı Antalya'ya getirecek ve şehrimizde büyük bir sevinç yaşanacak. Yönetim olarak inanıyoruz. Camiamız da inanıyor."

Antalyaspor'da bayrak kampanyası

Antalyaspor yönetimi olarak bayrak kampanyası başlattıklarını belirten Yılmaz, ANTGİAD üyelerinin de kampanyaya destek vermelerini istedi.

Yılmaz, katılımların kendilerini mutlu edeceğini aktardı.

"Şehrimizin 19 ilçesiyle her yerini kırmızı beyaz bayraklarla donatarak camia olduğumuzu hatırlatmanın yanı sıra pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle kulübümüze maddi katkı amacıyla bu kampanyayı başlattık."