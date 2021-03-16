WOW İstanbul Otel Convention Center'da gerçekleştirilen ve geçen yıl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden, Türk boksuna büyük hizmetlerde bulunan antrenörler Erdinç Güleren, Abdülaziz Kılıç ve Zafer Kaya'nın anısına düzenlenen turnuvaya 30'a yakın ülkeden yaklaşık 250 sporcu katılıyor.

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Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları öncesi en ciddi sınavlardan biri olarak gösterilen turnuva, 21 Mart Pazar günü sona erecek.