Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 20:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası İstanbul'da başladı
[Fotoğraf: AA]
Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası, eleme müsabakaları ve açılış seremonisiyle İstanbul'da başladı.
WOW İstanbul Otel Convention Center'da gerçekleştirilen ve geçen yıl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden, Türk boksuna büyük hizmetlerde bulunan antrenörler Erdinç Güleren, Abdülaziz Kılıç ve Zafer Kaya'nın anısına düzenlenen turnuvaya 30'a yakın ülkeden yaklaşık 250 sporcu katılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları öncesi en ciddi sınavlardan biri olarak gösterilen turnuva, 21 Mart Pazar günü sona erecek.
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