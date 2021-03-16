Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden paylaşılan mesajında Türk futbol camiasına başsağlığı diledi.

"Birlikte ay-yıldızlı formamızı terlettiğimiz, sevgili arkadaşım Erhan Önal'ın vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil eden, gerek sporcu kalitesi, gerekse de beyefendi kişiliğiyle derin izler bırakan Erhan Önal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."