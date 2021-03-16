Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlıların 21 Mart'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 28 Mart'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu Covid-19'a karşı alınan tedbirler doğrultusunda ertelendi.

Olağanüstü Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme



Kulübümüzün 21 - 28 Mart 2021 tarihlerinde yapmayı planladığı Olağanüstü Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığının açıkladığı tedbirler doğrultusunda ertelenmiştir. pic.twitter.com/lgpc1A9qFo — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) March 16, 2021