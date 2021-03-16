Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu ertelendi
Gençlerbirliği olağanüstü genel kurulu koronavirüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda ertelendi.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlıların 21 Mart'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 28 Mart'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu Covid-19'a karşı alınan tedbirler doğrultusunda ertelendi.
Olağanüstü Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) March 16, 2021
Kulübümüzün 21 - 28 Mart 2021 tarihlerinde yapmayı planladığı Olağanüstü Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığının açıkladığı tedbirler doğrultusunda ertelenmiştir. pic.twitter.com/lgpc1A9qFo
Etiketler: Gençlerbirliği
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