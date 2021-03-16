Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaptırdığı pistte oğlu Zayn'ın motosiklet kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabından "Henüz 2 yaşında değil" notuyla yayınlayan Sofuoğlu'nun paylaşımı, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

[Fotoğraf: AA]

Çocukları 4 yaşındaki Mahir ve 2 yaşındaki Zayn'a eğitim vererek sürekli motosiklet kullandıran Sofuoğlu, basın mensuplarına, 10 yılı aşkın süredir yetiştirdikleri milli sporcuların şu anda dünyanın en başarılı motosikletçileri arasında yer aldığını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

"Yaklaşık 7 aydır motosikleti kendi başına kullanabilir duruma geldi"

Sofuoğlu, oğlu Zayn'ın da 1 yaşından beri kendisiyle piste geldiğini aktardı.

"Burada eğitimlere şahit oluyor. Eğitimlerde büyük ağabeylerini motor kullanırken görürken o da haliyle kullanmak istiyor. Önceleri bisikletini kullanıyordu, daha sonra beraber motor kullanmaya başladık. Orada şunu gördüm, gaz kontrolü çok iyiydi ve gazı hissedebiliyordu. Onu anladığım zaman motora tek bindirmeye başladım. Yaklaşık 7 aydır motosikleti kendi başına kullanabilir duruma geldi."

"İnşallah ülkemizi temsil eden sporcular haline gelebilirler"

Sofuoğlu, Zayn'ın go-kart da kullanabildiğine işaret etti.

"En büyük isteğim, onların eğlenmesi. Belki ileride sporcu olabilirlerse onlara iyi bir katkı sağlamak, iyi bir eğitim vermek. Onlar da çok iyi eğleniyor, biz de. İnşallah ileride ülkemizi temsil eden sporcular haline gelebilirler."

[Fotoğraf: AA]

"Zayn burada 1 yıl eğitildi, motosikleti şans eseri kullanmadı"

Sofuoğlu, içinde korku olduğunu ancak pistte bütün tedbirlerin alındığını vurguladı.

"Burası zaten yarış pisti, trafiğe açık alan değil. Etrafta çarpabilecekleri, yaralanıp sakatlanabilecekleri bir kaldırım, bariyer ya da bir ağaç yok. En fazla lastikler var, onlara çarpmalar oluyor. Güvenlik önlemleri alınan bir alan olduğu için burada yaşanan kazalarda kolay kolay bir şey olmaz. Bu anlamda 'Aman kaza yapar, ona bir şey olur' tedirginliği içimde yok. İnsanlar bunu eleştirebiliyor çünkü bilmedikleri konular hakkında konuşuyorlar. Hayatlarında motosikletin koltuğuna oturmamışlar. Onlara fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum. Zayn'ın burada 1 yıldır eğitildiğini, motosikleti şans eseri kullanmadığını, bilinçli bir şekilde sürdüğünü belki canlı gözle görselerdi, çok daha iyi anlayabilirlerdi."

"Zayn'ı Formula 1'e yetiştirmek isterim"

Sofuoğlu, Zayn'ın yeteneği olup olmadığını ileride göreceklerini belirtti.

"İyi eğitildiğini düşünüyorum. Gönlümden en büyük geçen şey, bir Formula 1 yarışçısı yetiştirebilmek. Eğer varsa o yeteneği elimden geldiği kadar eğitip onu Formula 1'e yetiştirmek isterim. Bunları konuşmak için çok erken, şu anda kendisi çok eğleniyor, araba ve motor kullanmaktan çok zevk alıyor. Biz de onu bu konuda eğitiyoruz. Yeteneğinin ne kadar olduğunu zaman gösterecek."