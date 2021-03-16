Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve takım kaptanı Fernando Muslera katıldı.

"Kaptan gibi kaptan"

Mustafa Cengiz, törende yaptığı konuşmaya, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Erhan Önal’ın vefatı nedeniyle bütün camiaya başsağlığı diledi.

"Muslera, yerli, yabancı, rakibimiz veya değil, herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Bu tip saygınlıkları lafla, birkaç kelimeyle alamazsınız. Bu bir yaşam tarzının yansımasıdır. Rakiplerimizin saygısını kazanmış bir isim. Kaptan gibi kaptan. Sevdiğimiz bir insan. 10 yıldır bizimle. Ligde tek takımla 300 maç barajını geçen ilk yabancı oyuncu. Aynı zamanda en çok kupa kazanan yabancı futbolcu. Sakatlık sürecinde yokluğunu şiddetle aradık. Bizim her şeyimiz Muslera. Kendisinden çok mutluyuz."

[Fotoğraf: AA]

"Belhanda yönetimin aldığı bir karar"

Mustafa Cengiz'in Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin yönetimin kararı olduğunu kaydetti. Cengiz, bazı çevrelerin yönetimle teknik direktör Fatih Terim'i karşı karşıya getirmeye çalıştığını savundu.

"Bizim onay makamımız genel kuruldur. Hocamızın her şeyle ilgili bilgisi var, asla bir sorunumuz yok. Hocamızı da zor duruma düşürmeye çalışıyorlar. Hocamız bu tuzağa düşmedi."

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi

Başkan Cengiz, Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruya cevap verdi.

"İki takım da değerli rakibimiz, ikisinin de üzülmemesini dilerim. Rakiplerimiz ne kadar güçlü olursa biz o kadar güçlü oluruz. İkisi de üzülmesin. Orta yolu bulsunlar."

Abdurrahim Albayrak: Muslera sağ kolum

[Fotoğraf: AA]

Abdurrahim Albayrak, Muslera ile uzun zamandır görüştüklerini kaydetti.

"Benim sağ kolum Muslera. Pandemi döneminde Selçuk İnan ile birlikte iki kaptan olarak tüm futbolcularla maaşlarda indirim yapılması konusunda konuşmalarını rica ettim. 'Başta ben indirim yapayım, arkadaşlara öyle söyleyim' dedi. Bu bir duruştur. İki oyuncu katılmadı ama Muslera'nın rolünü asla unutmayacağım, camia da unutmasın. Amerika'dan ciddi teklif geldiğine şahidim ama Muslera 'Ben Galatasaraylıyım. Futbolu burada bırakmak istiyorum' dedi. Taraflı tarafsız herkesin gönlüne taht kuran bu hareketiyle tekrar Galatasaraylıların gönlüne taht kurdu. Aldığı paradan büyük fedakarlık yaptı ve anlaşmayı sağladık. Kendisine teşekkür ediyorum. Uzun yıllar burada kalmasını temenni ediyorum."

"Luyindama ve Marcao ile görüşmelerde sona yaklaştık"

Abdurrahim Albayrak, Christian Luyindama, Marcao, Mustafa Muhammed'in sözleşmeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

"Luyindama ve Marcao ile görüşmelerde sona yaklaştık. İnşallah onların imzalarını da başkanımızın önüne götüreceğiz. Mustafa Muhammed'de bütün opsiyon Galatasaray'ın elinde. Her şey Galatasaray'ın menfaati doğrultusunda imzalandı. Mustafa Muhammed Galatasaraylıdır, böyle devam edecek. Hiçbir sorun yok."

Muslera: İnsanlık ve karakter anlamında da burada büyüdüm ve geliştim

Muslera, Galatasaray'da kalarak doğru bir karar verdiğini belirtti.

"Kulüpte 10. senem. Birçok başkan, yönetici, takım arkadaşıyla çalıştım. Hepsinin bana kattığı birçok şey oldu. Evim Uruguay'da 15 bin kilometre uzakta ama İstanbul ve Türkiye'de kendimi ikinci evimde yaşıyor gibi hissediyorum. Galatasaray benim ikinci ailem. Sadece sporcu olarak değil, insanlık ve karakter anlamında da burada büyüdüm ve geliştim. Birçok başarılara imza attım. Bana gösterilen sevgi, saygı, yaklaşım beni çok etkiledi.

[Fotoğraf: AA]

"Daha farklı yerlerden teklif vardı"

Muslera, transfer teklifi aldığını da doğruladı.

"Şu an en rahat hissettiğim yerde, evimdeyim. Daha farklı yerlerden teklif vardı. Belki bazı şeyler de olabilirdi ama ilk günden beri aklımda hep Galatasaray vardı. En baştan beri kafamda en ufak soru işareti yoktu. Çocuklarım da burada doğdu. Onlar da Türk sayılır. Üç sene daha bu güzel kulübe, bu güzel camiaya hizmet edeceğim için çok mutluyum."

"3 yıl sonra futbolu bırakmayı düşünmüyorum"

Deneyimli file bekçisi, 43 yaşındaki Gianluigi Buffon'un örnek verilmesi ve aktif kariyerini noktaladıktan sonraki planlarıyla ilgili soruyu yanıtladı.

"Buffon çok güzel bir örnek. Ben de 3 yıl daha sözleşmemi uzattım. 3 yıl sonra futbolu bırakmayı düşünmüyorum. Bir yandan da çok fazla gelecek hakkında konuşmayı seven bir yapım yok. Bu zamana kadar Galatasaray'a önemli hizmetlerim oldu, beraber birçok kupa kazandık. Bu üç yıl boyunca da maksimum ne kazanabilirsek onu hedefliyorum. Bitirdikten sonra belki sportif direktörlük, belki antrenörlük, belki kaleci antrenörlüğü, belki ülkeme giderim bütün günü plajda geçiririm onu da bilemiyorum. Kariyerimin sonunda ne yapacağıma karar vermiş değilim, tek odaklandığım nokta Galatasaray ve burada yaşayacağım başarılar."

"Türk kaleciliği iyi yolda, birçok yetenekli kaleci var"

Muslera, Türkiye'deki kariyerinde çok sayıda yetenekli isme karşı oynadığını ya da birlikte çalıştığını aktardı.

"Hepsine büyük saygı duyuyorum. Kalecilik çok zor bir meslek, her pozisyonun bir telafisi var ama kalecilikte bir gün kahraman oluyorsunuz, bir gün en kötü oyuncu sizsiniz. Ortası yok, sizin yapacağın hatanın bir telafisi de yok."

En beğendiği kaleciler

Muslera, en beğendiği kalecilerin sorulması üzerine, "Türk kalecilik tarihinin efsanelerinden biri olan Rüştü Reçber'i ilk sıraya yazabiliriz. Birçok yetenekli kaleci var. Rakip olarak oynadığım, takip de ettiğim Mert, Altay, Ersin, Uğurcan var. Uzun yıllar burada olduğum için Türk kaleciliğinin ne kadar iyi yolda olduğunu, geliştiğini görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Muslera, bu sezon kimin şampiyon olacağı sorusuna Türkçe, "İnşallah Galatasaray" yanıtını verdi.

Sarı-kırmızılı takımda 2011'den bu yana forma giyen 34 yaşındaki Muslera, beşer Süper Lig ve TFF Süper Kupa ile 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Muslera sezon başına 2.5 milyon euro alacak

Galatasaray, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan kaptan Fernando Muslera'ya sezon başına 2 milyon 500 bin euro ücret ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten, 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisiyle imzalanan sözleşmeye ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu.

"Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için net 2.500.000 euro sabit transfer ücreti ödenecektir."