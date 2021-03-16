Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final bileti alacak son iki takım 17 Mart Çarşamba günü belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı iki maçla sona erecek.
Bayern Münih ve Lazio, ilk kez Almanya'da karşı karşıya gelecek. İtalya'daki karşılaşmayı 4-1 kazanan Bayern, hata yapmayarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.
Alman devi, Hansi Flick yönetiminde sahasında oynadığı 6 devler ligi maçını da kazandı. Lazio ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmanın peşinde.
Lazio, deplasmanda oynadığı son 15 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 1 kez kazandı. İtalya temsilcileri, Bayern Münih'e konuk oldukları son 4 devler ligi mücadelesini de kaybetti. Allianz Arena'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.
Gecenin diğer maçında Chelsea, Atletico Madrid'i ağırlayacak. İngiliz ekibi, ilk karşılaşmayı Olivier Giroud'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.
İspanyol temsilcisi, Simeone yönetiminde Chelsea'ye konuk olduğu 2 maçı da kaybetmedi. Daniele Orsato'nun yöneteceği müsabaka, Stamford Bridge'de oynanacak ve saat 23.00’te başlayacak.
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