UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı iki maçla sona erecek.

Bayern Münih ve Lazio, ilk kez Almanya'da karşı karşıya gelecek. İtalya'daki karşılaşmayı 4-1 kazanan Bayern, hata yapmayarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Alman devi, Hansi Flick yönetiminde sahasında oynadığı 6 devler ligi maçını da kazandı. Lazio ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmanın peşinde.

Lazio, deplasmanda oynadığı son 15 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 1 kez kazandı. İtalya temsilcileri, Bayern Münih'e konuk oldukları son 4 devler ligi mücadelesini de kaybetti. Allianz Arena'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Gecenin diğer maçında Chelsea, Atletico Madrid'i ağırlayacak. İngiliz ekibi, ilk karşılaşmayı Olivier Giroud'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

İspanyol temsilcisi, Simeone yönetiminde Chelsea'ye konuk olduğu 2 maçı da kaybetmedi. Daniele Orsato'nun yöneteceği müsabaka, Stamford Bridge'de oynanacak ve saat 23.00’te başlayacak.