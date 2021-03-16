Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Naz Aydemir Akyol 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesinde
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Naz Aydemir Akyol, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi.
FIVB'nin internet sitesinden "Sporcu bir aileyi gururlandırmak" başlığıyla yapılan ve Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde de yer alan paylaşımda Naz Aydemir Akyol'un başarılarına yer verildi.
Milli oyuncu ailesi gibi voleybolda başarılar elde etti ve sarı-lacivertli formayla Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu ile Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.
Fenerbahçe Opet Takımımızın pasörü Naz Aydemir Akyol, FIVB tarafından "Son 10 Yılın En İyi 100 Oyuncusu" listesine seçildi.— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) March 16, 2021
Tebrikler @nzydmr11!
https://t.co/CFwUIJRH40 pic.twitter.com/HIJ7mXGY5t
Akyol, 2012'de tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer aldı ve 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek.
Fenerbahçe Opet'in bir diğer milli oyuncusu Eda Erdem Dündar'ın da daha önce 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildimişti.
Etiketler: Fenerbahçe
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