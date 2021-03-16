FIVB'nin internet sitesinden "Sporcu bir aileyi gururlandırmak" başlığıyla yapılan ve Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde de yer alan paylaşımda Naz Aydemir Akyol'un başarılarına yer verildi.

Milli oyuncu ailesi gibi voleybolda başarılar elde etti ve sarı-lacivertli formayla Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu ile Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Fenerbahçe Opet Takımımızın pasörü Naz Aydemir Akyol, FIVB tarafından "Son 10 Yılın En İyi 100 Oyuncusu" listesine seçildi.



Tebrikler @nzydmr11!



https://t.co/CFwUIJRH40 pic.twitter.com/HIJ7mXGY5t — Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) March 16, 2021

Akyol, 2012'de tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer aldı ve 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek.

Fenerbahçe Opet'in bir diğer milli oyuncusu Eda Erdem Dündar'ın da daha önce 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildimişti.