Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 15:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Kasapoğlu'ndan Erhan Önal için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal için taziye dileklerinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın vefat haberinin ardından bir taziye mesajı yayınladı.
"Türk sporunun efsane isimlerinden Erhan Önal'ın vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk futboluna ve Galatarasaray Kulübü'ne önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Erhan Önal'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve başta Galatasaray Kulübü olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."
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