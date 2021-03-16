Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın vefat haberinin ardından bir taziye mesajı yayınladı.

"Türk sporunun efsane isimlerinden Erhan Önal'ın vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk futboluna ve Galatarasaray Kulübü'ne önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Erhan Önal'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve başta Galatasaray Kulübü olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."