2017 yılında Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonu olan Beytullah Eroğlu, 2018 yılında Dünya Güreş Şampiyonu olan Metehan Başar ile 2019 yılında Dünya Tekvando Şampiyonu olan İrem Yaman, düzenlenen törenle ev ödüllerinin sahibi oldu.

Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ödül törenine, şampiyon sporcular Beytullah Eroğlu, Metehan Başar ve İrem Yaman'ın yanı sıra kulüp başkanı Fatih Keleş ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt katıldı.

Burada konuşan Fatih Keleş, kendilerini onurlandıran sporculara ödüllerini vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Bu, başarılarının sonu değil başlangıcı olacaktır"

Keleş, sporcuların dünya şampiyonu oldukları günleri yeniden hatırladıklarını belirtti.

"Sporcularımızın hepsine tekrar teşekkür etmek istiyorum. KİPTAŞ aracılığıyla sporculara vadedilen evleri burada teslim etmek istiyoruz. Bugün anahtar teslimlerini yapıyoruz. Bu, başarılarının sonu değil başlangıcı olacaktır. Diğer sporcularımıza da örnek olsun isteriz. Önümüzde olimpiyatlar var. Olimpiyatlar sporun zirvesi, yarışacak sporcularımıza şimdiden başarılar diliyoruz."

Dünya Tekvando Şampiyonu İrem Yaman: Amatör adlandırılsa da profesyonel olarak davranılıyor

İrem Yaman ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

"Amatör diye adlandırılan branşta profesyonel davranılması çok güzel. Bu davranışlarıyla her zaman sporcunun yanında olan İBB'ye teşekkür ederim. İnşallah örnek olurlar ve devamı gelir."

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonu Beytullah Eroğlu: Ödül alacağım diye dünya şampiyonu olmadım

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir sporcu bir ödül karşılığında bu işi yapmaz. Ödül alacağım diye dünya şampiyonu olmadım. Tek amacım bayrağımızı dalgalandırmaktı. Herkese teşekkür ediyorum."

Metehan Başar: Hedefimiz bayrağımızı göndere çekmek

Dünya Güreş Şampiyonu Metehan Başar, İBB'nin kendilerini onore ettiğini vurguladı.

"Dünya şampiyonluklarımız inşallah diğer sporcu arkadaşlarımızın da önünü açar. Kimse bu işi para karşılığında yapmıyor. Önce hedefimiz bayrağımızı göndere çektirmek. Tekrar herkese teşekkür ediyorum."

Sporculardan Beytullah Eroğlu 2017 yılında Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonu, Metehen Başar 2018 yılında Dünya Güreş Şampiyonu, İrem Yaman ise 2019 yılında Dünya Tekvando Şampiyonu olma başarısı göstermişti.