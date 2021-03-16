Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF'den İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın iddialarıyla ilgili tahkikat yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.
TFF açıklamayı internet sitesinden yaptı.
"Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek, bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır. Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar'ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştur."
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