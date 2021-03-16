Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 19:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Ali Akman Frankfurt'ta ilk antrenmanına çıktı
Ali Akman, yeni takımı Eintracht Frankfurt ile ilk antrenmanına çıktı.
Genç golcü, Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalamasının ardından Bursaspor'da kadro dışı kalmıştı.
Ali Akman, sözleşmesinin feshedilmesinden sonra Almanya'nın yolunu tutarak yeni takımına imzayı atmıştı.
Takımıyla ilk idmanına çıkan oyuncu, Bursaspor formasıyla bu sezon Birinci Lig'de 10 kez fileleri havalandırdı.
Akman, sözleşmesi gereği yeni sezona kadar Frankfurt formasını giyemeyecek.
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