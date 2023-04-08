Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta heyecan sürüyor

Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada yaklaşık bin 500 sporcu yer alıyor.

Büyük mücadeleye sahne olan turnuvanın 2. gününde alınan sonuçların ardından grup aşaması sona erecek ve takımlar finaller aşamasında birbiriyle eşleşecek.

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Müsabakalar için yurt içinden ve yurt dışından gelen çok sayıda aile de çocuklarının heyecanına ortak oluyor.

Minik futbolcular; sahada kozlarını paylaşırken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte farklı kültürlerden yaşıtlarıyla vakit geçirme imkanı buluyor.