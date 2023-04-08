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Spor
AA 08.04.2023 13:40

Beşiktaş Giresunspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

Beşiktaş Giresunspor'u konuk edecek
[DepoPhotos]

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup eden Beşiktaş, geride kalan 26 müsabakada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Derbi zaferiyle üst üste 4. galibiyetine ulaşan siyah-beyazlı ekip, Giresunspor'u da mağlup etmesi halinde bu sezon ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.

Sezonun son haftalarına yaklaşılırken düşme tehlikesi yaşayan ekipler arasında yer alan Giresunspor ise oynadığı 25 maçta 5 galibiyet alabildi. Karadeniz ekibi, 9 maçta rakipleriyle berabere kalırken, 11 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş savunmasında iki eksik

Siyah-beyazlı ekip, yarın oynanacak mücadeleye savunma hattında iki oyuncusundan yoksun çıkacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve sezonun geri kalanında görev yapması beklenmeyen Tayyip Talha Sanuç'tan yarın faydalanamayacak.

Tayyip'in sakatlanmasının ardından oyuna giren ve ikinci yarıda Enner Valencia'ya yaptığı faulle penaltıya sebep olup, kırmızı kart gören Welinton Souza da cezası nedeniyle Giresunspor karşısında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in stoper hattında Omar Colley'in yanında Romain Saiss ve Necip Uysal ikilisinden birini oynatması bekleniyor.

İki futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, Giresunspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde görev yapamayacak.

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