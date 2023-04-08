Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.04.2023 13:35

Sivasspor Başakşehir'i ağırlayacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Sivasspor Başakşehir'i ağırlayacak
[Fotograf: AA]

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde geride kalan 26 maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 30 puan topladı.

Ligde 4 maçlık kötü gidişini geçen hafta MKE Ankaragücü'nü yenerek sonlandıran Medipol Başakşehir ise 44 puanla 6. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Sivasspor 2-0 kazanmıştı.

Başakşehir'de 2 oyuncu cezalı

Turuncu lacivertli ekipte iki oyuncu cezaları nedeniyle yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

MKE Ankaragücü maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danijel Aleksic ile Joao Figueiredo, Sivasspor karşısında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Üç sarı kartla sınırda yer alan Leo Duarte ve Ahmed Touba ise yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Öte yandan, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Adnan Januzaj cezasını tamamladı. Turuncu-lacivertli futbolcu, görev verilmesi halinde Sivas deplasmanında forma giyebilecek.

ETİKETLER
Sivasspor Medipol Başakşehir Süper Lig
Sıradaki Haber
Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi PFDK'ya sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:26
İsrail son 3 ayda Filistinliler hakkında 800 idari tutuklama kararı aldı
19:20
Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım
18:53
Pakistan'da bombalı saldırı: 2 asker öldü
18:55
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlık olarak İstanbul'un ihtiyaçlarını, eksiklerini tamamlıyoruz
18:37
PKK'nın Derince'de katlettiği Serkan bebek: Yaşasaydı çocukları vardı
19:53
İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa her bir karışıyla sadece Müslümanlara ait
İsrail Gazze saldırdı: Binalarda büyük hasar var
İsrail Gazze saldırdı: Binalarda büyük hasar var
FOTO FOKUS
Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım
Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ