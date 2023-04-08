Çok Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.04.2023 13:50

NBA'de Lakers sahasında Suns'ı rahat geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns'ı 121-107 yendi.

NBA'de Lakers sahasında Suns'ı rahat geçti
[Fotograf: Reuters]

NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 4. sırayı garantileyen Sun'ın yıldızlarını dinlendirdiği maçta Lakers, bu sezon 42. galibiyetini elde etti.

Anthony Davis'in 14 sayı, 21 ribauntla "double double" yaptığı Lakers'ta, D'Angelo Russell 24, Austin Reaves 22, Malik Beasley 21 sayı, LeBron James 16 sayı kaydetti.

Suns'ta Jock Landale 17 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Torrey Craig 18, Josh Okogie 16 sayıyla oynadı.

Doğu Konferansı'nda play-in eşleşmeleri belli oldu

Doğu Konferansı'nda Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors ve Chicago Bulls, play-in mücadelesi verecek.

12 Nisan'da oynanacak Miami Heat-Atlanta Hawks maçının galibi, play-off'ta Boston Celtics ile eşleşecek.

13 Nisan'daki Toronto Raptors-Chicago Bulls karşılaşmasının galibi, Miami Heat-Atlanta Hawks maçının mağlubuyla 15 Nisan'da karşılaşacak. Kazanan takım, play-off'larda Milwaukee Bucks'ın rakibi olacak.

Bulls'a kaybeden Mavericks, play-in dışında kaldı

Sahasında ağırladığı Chicago Bulls'a 115-112 mağlup olan Dallas Mavericks, play-in dışında kaldı ve sezonu kapadı.

Play-in'e kalan Bulls'ta, Coby White 24 sayı, 11 asist, Nikola Vucevic 20 sayı, 10 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Patrick Williams 23 sayı, 8 ribauntluk performans sergiledi.

Ev sahibi ekipte ise Luka Doncic, Markieff Morris ve McKinley Wright, 13'er sayı kaydetti.

Houston Rockets ve San Antonio Spurs'ün de kötü bir sezon geçirmesiyle, 1980'den bu yana ilk kez Teksas merkezli takımların tamamı play-off'a kalamadı.

Ömer Faruk Yurtseven'in çabası Heat'e yetmedi

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 10 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle mücadele ettiği maçta Miami Heat, deplasmanda Washington Wizards'a 114-108 mağlup oldu.

Daniel Gafford 'un 22 sayı, 8 ribauntla oynadığı Wizards'ta, Corey Kispert 19, Johathan Davis 16 sayı attı.

Heat'te 30 sayı kaydeden Victor Oladipo, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Cody Zeller 17, Jamal Cain 12 sayıya salondan ayrıldı.

Bu arada Houston Rockets'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 112-109 yendiği maçta 32 dakika süre alan Alperen Şengün, 14 sayı, 21 ribaunt, 3 asistle oynarken, kariyerinin en yüksek ribaunt sayısına ulaştı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Miami Heat: 114-108

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 109-112

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 115-122

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 101-84

Boston Celtics-Toronto Raptors: 121-102

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 131-136 (uzatmada)

Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies: 114-137

New Orleans Pelicans-New York Knicks: 113-105

Dallas Mavericks-Chicago Bulls: 112-115

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 97-119

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 121-107

ETİKETLER
NBA ABD
Sıradaki Haber
Sabri Sarıoğlu geleceğin yıldızlarını İzmir'de arıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:26
İsrail son 3 ayda Filistinliler hakkında 800 idari tutuklama kararı aldı
19:20
Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım
18:53
Pakistan'da bombalı saldırı: 2 asker öldü
18:55
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlık olarak İstanbul'un ihtiyaçlarını, eksiklerini tamamlıyoruz
18:37
PKK'nın Derince'de katlettiği Serkan bebek: Yaşasaydı çocukları vardı
19:53
İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa her bir karışıyla sadece Müslümanlara ait
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Bahreyn'de protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Bahreyn'de protesto edildi
FOTO FOKUS
Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım
Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ