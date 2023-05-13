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Spor
AA 13.05.2023 19:55

Ukrayna'da boks turnuvası metro istasyonunda yapıldı

Ukrayna-Rusya savaşının devam ettiği Ukrayna'nın Harkiv kentinde, boks turnuvası güvenlik nedeni ile metro istasyonunda düzenlendi.

Ukrayna'da boks turnuvası metro istasyonunda yapıldı
[Fotograf: AA]

Ukrayna'da savaştan en çok etkilenen şehirlerden birisi Harkiv'de, "Harkiv Savunma Kahramanları" konulu boks turnuvasının açılışı yapıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Güvenlik sebebi ile "Ukrayna Savunucuları Metro İstasyonu"nda düzenlenen turnuvaya, Ukrayna Boks Milli Takımı ile Harkiv Boks Takımı sporcuları katılıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bir gün sürecek turnuvanın açılışında konuşan Harkiv Bölgesi Devlet İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, böyle bir etkinliğin Harkiv'de düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sinegubov, Harkiv bölgesini savunan askerlerin onuruna düzenlenen turnuvaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ukrayna'nın ikinci en büyük şehir Harkiv'de güvenlik nedeniyle bazı insanlar metro istasyonlarında kalmaya devam ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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