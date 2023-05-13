Ukrayna'da boks turnuvası metro istasyonunda yapıldı

Ukrayna'da savaştan en çok etkilenen şehirlerden birisi Harkiv'de, "Harkiv Savunma Kahramanları" konulu boks turnuvasının açılışı yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Güvenlik sebebi ile "Ukrayna Savunucuları Metro İstasyonu"nda düzenlenen turnuvaya, Ukrayna Boks Milli Takımı ile Harkiv Boks Takımı sporcuları katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Bir gün sürecek turnuvanın açılışında konuşan Harkiv Bölgesi Devlet İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, böyle bir etkinliğin Harkiv'de düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Sinegubov, Harkiv bölgesini savunan askerlerin onuruna düzenlenen turnuvaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Ukrayna'nın ikinci en büyük şehir Harkiv'de güvenlik nedeniyle bazı insanlar metro istasyonlarında kalmaya devam ediyor.