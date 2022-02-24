Rusya'nın gece yarısında işgal etmeye başladığı Ukrayna'da yabancı futbolcular ayrılmak için ülkelerinden yardım istedi.

2 gün öncesine kadar Türkiye'de kamp yapan Ukrayna'nın iki büyük takımı Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'te Belek'teki çalışmaların uzaması gündeme gelmişti ancak planlama değişmedi ve 22 Şubat'ta takımlar Antalya'dan ayrıldı.

Şimdi Ukrayna'daki savaştan etkilenen yabancı futbolculardan özellikle Brezilyalı isimler ailelerinin de yer aldığı bir video yayınlayıp seslerini duyurdular.

Bir otelde eşleri ve çocuklarıyla kamera karşısında geçen Brezilyalı futbolcular, Ukrayna'dan ayrılmak için Brezilyalı yetkililerden yardım talep etti.

Takımlardaki diğer yabancılar da ülkelerinin ilgili birimlerine başvurarak tahliye konusunda yardım istediler.

Normal şartlarda Ukrayna Ligi'nin ikinci yarısı bu hafta sonu başlayacaktı. Şimdilik 2 hafta ertelenen ligin başlaması savaşın seyrine bağlı.

Rusya Ligi'nde ise şimdilik erteleme görünmüyor. Ukrayna Ligi gibi son maçlar Aralık ayında oynandı, devre arası bu hafta sonu bitiyor ve fikstüre göre Rusya Premier Lgi'nde hafta sonu maçlarında bir erteleme görünmüyor.