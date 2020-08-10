Haber Giriş: Kaynak: AA
Uğur Uçar bir yıl daha Başakşehir'de
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Medipol Başakşehir, 33 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Uçar'ın sözleşmesini bir yıl daha uzattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizin ilk transferi olan Başakşehir ailesinin en değerli bireylerinden Uğur Uçar’ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Her zaman hazır kıta bekleyen ve süre verildiğinde elinden gelenin fazlasını yapan görev adamına turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
Savunmada görev yapan 33 yaşındaki Uğur Uçar, 2014-2015 sezonundan beri Medipol Başakşehir'de forma giyiyor.
Etiketler: Uğur Uçar Medipol BaşakşehirSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:18
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