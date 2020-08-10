Fenerbahçe’de gözler, Jose Sosa ile yapılacak görüşmeye çevrildi. Orta sahaya lider bir oyuncu arayan sarı lacivertliler, Arjantinli yıldız için girişimlerini sürdürüyor.

Sosa’nın şartlarını menajerinden öğrenen ve düşünmeye geçen Fenerbahçe, mali konularda anlaşma sağlanırsa bonservisi elinde olan 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Tecrübeli futbolcunun, sarı lacivertlilerden 2 yıllık sözleşme istediği öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimi ile Sosa’nın menajerinin bir araya gelerek son pürüzleri gidermeye çalışacakları ifade edildi.

Kariyerini İstanbul’da sürdürmek isteyen deneyimli orta saha oyuncusu, Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifine şu ana kadar olumlu yanıt vermedi.

Geride kalan sezonda bordo mavili formayla 42 maça çıkan Jose Sosa, 11 gol ve 12 asistlik katkı sağlamıştı.