TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, Olimpiyatevi'nde düzenlenen genel kurulda tek aday olarak giren Erdener, üçüncü kez başkan oldu.

Erdener, genel kurulda yaptığı açıklamada, TMOK'un kurumsallaşma sürecinin başarıyla geçtiğini belirtti.

"TMOK, öncü ve örnek olma vizyonunu ortaya koymaya devam edecektir"

Erdener, TMOK'un gelirlerini ve hizmetlerini de arttırdığını kaydetti.

"Koronavirüs pandemisi nedeniyle sosyal yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi sporun da salgınla sınavını yaşadığımız bir dönem içerisindeyiz. Dünyada spor organizasyonlarının durma noktasına geldiği bir dönemde, TMOK kurumsallaşma sürecinin başarıyla uygulanması itibarıyla bu zorlu dönemi başarıyla geçirmiş; sürdürülebilir, şeffaf, hesap verebilir, cinsiyet eşitliğine önem veren ve çevreye duyarlı bir yönetim anlayışıyla hem gelirlerini hem de sunduğu hizmetleri artırmayı başarmıştır. Aynı şekilde, dünyanın önde gelen yüzme organizasyonlarından olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı pandemi önlemleri ile en güvenli şekilde gerçekleştirmiş, uluslararası alanda örnek olmuştur. Bizlerden bugün de güven ve desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederim. TMOK, öncü ve örnek olma vizyonunu ortaya koymaya devam edecektir."

Erdener konuşmasının devamında ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.