Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nde koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA]
Gençlerbirliği'nde bir personelin koranavirüs testi pozitif çıktı.
Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde bir personelin koranavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
"Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi uygulanan Covid-19 testlerinde 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."
B.B. Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) April 6, 2021
Personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/xVxIrW9teX
Etiketler: Gençlerbirliği Koronavirüs
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