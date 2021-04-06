Medical Park Stadı'nda Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan müsabakada kazanan çıkmadı.

Kayserispor, 6. dakikada Muğdat Çelik'in attığı golle Trabzon deplasmanında 1-0 öne geçti. Bordo-mavililer, bu gole 29. dakikada Bakasetas ile karşılık verdi ve skora denge getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı tarafların eşitliğiyle tamamlandı. İkinci yarıda her iki taraf da girdiği gol pozisyonlarından yararlanamayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla zirve yarışında yara alan Trabzonspor puanını 57'ye, küme düşme hattında bulunan Hes Kablo Kayserispor ise 33'e yükseltti.

İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada konuk takım ilk etkili atakta golü buldu. Sol taraftan Hüseyin Türkmen'den şık bir şekilde sıyrılarak ceza alanı son çizgisine doğru giden Henrique, topu altı pas içindeki Muğdat Çelik'e aktardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

13. dakikada Krviz'in sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.

20. dakikada Bakasetas'ın pasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın dönerek vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar'ın dokunamadığı top direğin dibinden auta gitti.

26. dakikada Flavio'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Bakasetas'ın kafa vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar, sol tarafına gelen topu çıkarmayı başardı.

GOL - 29. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Bakasetas, topu göğsüyle kontrol ederek yerden bir vuruşla filelere yolladı. 1-1

32. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar sağ tarafına yatarak topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İKİNİC YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışında yerden şutunda kaleci Doğan Alemdar, sağ tarafındaki direk dibinden topu kornere çeldi.

65. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Doğan Alemdar'ın çeldiği topu Flavio kafayla tamamlamak istedi ancak genç kaleci bir kez daha gole izni vermedi.

80. dakikada Ekuban'ın ceza alanı girer girmez rakibinden sıyrılarak yaptığı sert şutta top üst direkten döndü.

85. dakikada ceza alanı dış sağ çaprazında Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Doğan Alemdar tehlikeyi yatarak önledi.

87. dakikada Baker'in ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, top üst direkten döndü. Daha sonra kaleci Doğan Alemdar, meşin yuvarlağa sahip oldu.

90. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza alanı dışından şutunda kaleci Doğan Alemdar, yerden seken topu yatarak kornere çeldi.

[Fotoğraf: AA]

90+5. dakikada Safa Kınalı'nın indirdiği topu Bakasetas kaleye gönderdi ancak kaleci Doğan Alemdar, topa sahip oldu.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 70 Yunus Mallı), Hosseini, Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Dk. 88 Safa Kınalı), Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme (Dk. 76 Yusuf Sarı), Djaniny

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Muhar (Dk. 46 Melih Okutan- Dk. 78 Ramazan Civelek), Avramovski (Dk. 85 Sabovic), Lennon (Dk. 90+1 Paz), Muğdat Çelik (Dk. 46 Attamah), Henrique, İlhan Parlak

Goller: Dk. 6 Muğdat Çelik (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 29 Bakasetas (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Avramovski, Dk. 63 Kolovetsios, Dk. 72 Melih Okutan, Dk. 90+5 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor) Dk. 81 Yusuf Sarı (Trabzonspor)