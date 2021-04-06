Fatih Karagümrük'e tek golle yetti
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.
Fatih Karagümrük'e üç puanı getiren golü 70. dakikada Artur Sobiech kaydetti.
Ligde 13. galibiyetini alan Fatih Karagümrük 48 puana yükseldi.
49 puanda kalan Hatayspor ise ligde 10. mağlubiyetini aldı. Bordo-beyazlı ekip, ligdeki son maçında Galatasaray'ı sahasında 3-0 yenmişti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabakayı bordo-beyazlı ekip 3-1 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
1. dakikada Roco'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası dışında Diouf'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
18. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Mevlüt Erdinç penaltı noktası çevresinden topa vurdu ancak meşin yuvarlak üsttün dışarı gitti.
45. dakikada Castro'nun pasıyla hareketlenen Ndao ceza sahası içinde buluştuğu topu penaltı noktası üzerindeki Bertolacci'ye gönderdi. İtalyan oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 70. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sağdan çizgiye inen Hedenstad'ın ortasında Sobiech yanındaki rakibine rağmen altıpas üzerinden şutunu çekerek topu ağlara gönderdi. 1-0
75. dakikada sağdan ceza sahası içine giren Boupendza, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, Viviano meşin yuvarlağı çeldi.
83. dakikada Traore'nin sağdan kullandığı kornerde Diouf'un kafa vuruşunda Viviano topu çeldi. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Metin, Mehmet Cem Satman
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 90+1 Koray Altınay), Ndao (Dk. 73 Salibur), Castro (Dk. 61 Aksel Aktaş), Jimmy Durmaz (Dk. 73 Lens), Mevlüt Erdinç (Dk. 61 Sobiech)
Atakaş Hatayspor: Munir, Burak Can Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Santos, Katranis (Dk. 87 Kone), Aabid (Dk. 79 Muhammed Mert), Ribeiro, Akintola, Traore, Kamara (Dk. 65 Boupendza), Diouf
Gol: Dk. 70 Sobiech (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 62 Biglia (Fatih Karagümrük), Dk. 79 Aabid (Atakaş Hatayspor)
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