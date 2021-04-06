Süper Lig ekibi Göztepe, 3 haftalık galibiyet hasretini, konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında sonlandırdı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Halil Akbunar ile 77. dakikada Cherif Ndiaye ağlarla buluşturdu.

Çaykur Rizespor'da kaleci Gökhan Akkan 90. dakikada kırmızı kart gördü. Öte yandan 5 oyuncu değişikliği hakkı dolan Rizespor'da, kırmızı kart gören Gökhan Akkan'ın yerine kaleye Meriah geçti.

Göztepe, 43 puana yükseldi. Çaykur Rizespor ise 35 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 3-2 kazanmıştı.

Her iki takımda 5'er değişiklik

Her iki takım teknik direktörü Süper Lig'de oynadıkları son maçlara göre ilk 11'lerinde 5'er değişiklik yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği açıklanan ve tedbirinin bugün kaldırıldığı bildirilen Alpaslan Öztürk, ilk açıklanan kadroda yedek kulübesinde yer aldı. Ancak PFDK'nın 1 maç ceza verdiğini duyurduğu Alpaslan Öztürk'ün yerine Yalçın Kayan kadroya dahil edildi.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giymeyen Loic Remy de yedek kulübesinde yer aldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio'nun şutunda, top yandan dışarı gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada Tripic'in ceza sahasından attığı şutta kaleci Gökhan'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

GOL - 56. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanatta ceza sahası içinde Murat Paluli'nin yaptığı ortada Zulj'un istediği gibi vuramadığı top, savunma oyuncularına da çarpıp müsait durumdaki Halil'e geldi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

GOL - Göztepe, 77. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Jahovic topu kafayla indirdi. Savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı meşin yuvarlakla buluşan Cherif Ndiaye yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0.

KIRMIZI KART - 90. dakikada Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan bir pozisyondan sonra hakeme yaptığı itirazdan sonra direkt kırmızı kart gördü. Çaykur Rizespor oyuncu değişikliği hakkını kullandığı için 5 dakikalık uzatma bölümde kalede Yassine Meriah görev yaptı.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Bilal Gölen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 72 Esiti), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 88 Kubilay Sönmez), Tripic (Dk. 72 Jahovic), Zulj (Dk. 66 Diabate), Cherif Ndiaye (Dk. 88 Yalçın Kayan)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio Baiano (Dk. 79 Onur Bulut), Talbi, Meriah, Melnjak, Tunay Torun (Dk. 70 Remy), Doğan Erdoğan (Dk. 46 Boldrin), Dokovic, Andrade (Dk. 70 Moroziuk), Sabo (Dk. 79 Yasin Pehlivan), Samudio

Goller: Dk. 56 Halil Akbunar, Dk. 77 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 90 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Fabricio Baiano, Dk. 74 Boldrin, Dk. 90+2 Toprak Kırtoğlu (Yardımcı antrenör) (Çaykur Rizespor), Dk. 72 Diabate, Dk. 86 Jahovic (Göztepe)