Değerleri 100 bin dolardan başlayan ve milyonlarca dolara ulaşan yarış atlarının sağlık sorunları, TJK Ankara Hipodrom At Hastanesi'nde 4'ü veteriner hekim olmak üzere 17 sağlık personelince gideriliyor.

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Dünya standartlarında ameliyathaneye sahip hastanede, günde 4 ata cerrahi operasyon yapılabiliyor. 7 gün 24 saat hizmet veren hastanede, dahiliye ve ortopedi servisi, tıbbi tahlil laboratuvarı, endoskopi ve ultrason odası bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Günde ortalama 100 atın tedavi edildiği hastanede atlar, hasta kabul salonundaki işlemlerin ardından tedaviye alınıyor. Veteriner hekimler atlara teşhis koymak için at ilgilisinden bilgi alarak, uygulanacak tedaviyi belirliyor.

[Fotoğraf: AA]

Hastanede, yarış atlarına insanların tedavisinde de kullanılan trombosit yönünden zenginleştirilmiş kan plazması tedavisi (PRP-Platelet Rich Plasma) de uygulanıyor. Yaralı tendonların, bağların, kasların ve eklemlerin iyileşmesini hızlandırmak için bu yönteme başvuruluyor.

[Fotoğraf: AA]

Herhangi bir tanı konulamayan atlar, İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki at hastanesine sevk ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

TJK Ankara Hipodrom At Hastanesi Sorumlu Yöneticisi, Veteriner Hekim Gözde Matyar, "Atların çoğunluğu ortopedik tedavi için getiriliyor. Daha sonra solunum yolu enfeksiyonu başı çekiyor. Teşhisi koyuyoruz. Acil müdahale gerekiyorsa zaten hastanemizde gerekeni yapıyoruz. At ilgililerini tedavi konusunda mutlaka bilgilendiriyoruz." dedi.

[Fotoğraf: AA]