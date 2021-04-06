Galatasaray’da sistem değişmiyor. Atakaş Hatayspor maçına tek forvetle başlayan sarı kırmızılılarda taktiksel kurgu aynı kalacak.

Fatih Karagümrük karşılaşmasında Mustafa Muhammed'in mi yoksa Falcao'nun mu sahada olacağı ise henüz netleşmedi. Mustafa Muhammed, 4 maçtır suskunluğunu koruyor. Galatasaray kariyerine gollerle başlayan Mısırlı futbolcu, son maçlarda bekleneni veremedi.

Fatih Terim, Hatay deplasmanında ilk yarının sonunda 23 yaşındaki futbolcuyu kenara almıştı. Tecrübeli teknik adamın, Mustafa Muhammed ile birebir görüşerek toparlanmasını istediği ifade edildi.

Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna giren Falcao ise mücadeleci futbolu ile teknik heyetin takdirini topladı. Milli maçlar için lige verilen arayı İstanbul’da geçiren Kolombiyalı yıldız, formaya bir adım daha yakın görünüyor.

Arda ve Muslera'dan takıma uyarı

Diğer yandan Galatasaray’da kaptanlar Arda ve Muslera’dan, takım arkadaşlarına uyarı geldi. Arkadaşlarıyla toplantı yapan 2 kaptan, geriye düşseler bile savaşmaları gerektiğini vurguladı.

Hala yarışın içinde olduklarını kaydeden Arda ve Muslera, kalan tüm maçları kazanmalarının şart olduğunun altını çizdi.