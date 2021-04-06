Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Real Madridli Raphael Varane Liverpool maçında yok
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane, Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Liverpool'a karşı oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.
Real Madrid kulübünden yapılan açıklamaya göre, maç öncesi yapılan Covid-19 testlerinde pozitif sonuç çıkan Varane'ın takımdan ayrılarak evinde karantinaya alındı.
Liverpool maçında özellikle defansta önemli eksikleri olan Real Madrid'de Sergio Ramos ve Daniel Carvajal da sakatlıklarından dolayı kadroda yer almıyor.
La Liga'nın 30. haftasında, 10 Nisan'da oynanacak El Clasico (Real Madrid-Barcelona) maçında da Varane kadro dışında tutulacak.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi Koronavirüs
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