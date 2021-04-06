Razgatlıoğlu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

"Herkese merhaba, öncelikle 'geçmiş olsun' dilekleriniz için herkese teşekkür ediyorum. Barselona'da 6. günüm. Kendimi izole ettim, hafif şekilde atlatıyorum. En kısa sürede Türkiye'ye dönmenin hayalini kuruyorum. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum, en kısa sürede görüşmek üzere."

İspanyadan herkese selamlar pic.twitter.com/zGdsVZTbX7 — Toprak Razgatlıoğlu (@toprak_tr54) April 5, 2021

Dünya Superbike Şampiyonası'nın testleri için İspanya'da bulunan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun 1 Nisan'da yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştı.