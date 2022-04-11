Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Neslihan Muratdağı, Litvanya ile Moldova takımları arasında yarın oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri G Grubu müsabakasını yönetecek.

Litvanya'nın Vilnius şehrindeki LFF Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada Muratdağı'nın yardımcılıklarını Deybet Gök ve Mürvet Yavuztürk yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Melis Özçiğdem olacak.

Şimşek, hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi

UEFA Gözlemcisi Barış Şimşek, Kazakistan ile Galler arasında yarın oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Şimşek'in görev alacağı müsabaka, Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Arena'da oynanacak ve TSİ 16.00'da başlayacak.