Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Kadın Futbol Takımı İsrail'e konuk olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 8. maçında yarın İsrail ile yarın deplasmanda karşılaşacak.
Petah Tikva kentindeki HaMoshava Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.
Müsabakayı, Polonya Futbol Federasyonundan Ewa Augustyn yönetecek.
Türkiye, müsabaka öncesinde 10 puanla grubunda 4. sırada bulunuyor. Grupta 5 maç sonunda henüz puanı olmayan İsrail ise 5. sırada yer alıyor.
Ay-yıldızlı ekip, grubunda Mersin'de ağırladığı İsrail'i 3-2 yenmişti.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Bakan Kasapoğlu'ndan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na tebrik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz