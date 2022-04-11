Petah Tikva kentindeki HaMoshava Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı, Polonya Futbol Federasyonundan Ewa Augustyn yönetecek.

Türkiye, müsabaka öncesinde 10 puanla grubunda 4. sırada bulunuyor. Grupta 5 maç sonunda henüz puanı olmayan İsrail ise 5. sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlı ekip, grubunda Mersin'de ağırladığı İsrail'i 3-2 yenmişti.