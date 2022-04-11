Bakan Kasapoğlu, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı, Peru'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kazandıkları bronz madalya için tebriklerini iletti.

Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "Peru'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyor, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İlk kez katıldıkları organizasyonda bizleri gururlandıran ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sporcularımızın başarısının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.