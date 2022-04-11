Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na tebrik
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Peru'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı, Peru'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kazandıkları bronz madalya için tebriklerini iletti.
Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "Peru'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyor, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İlk kez katıldıkları organizasyonda bizleri gururlandıran ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sporcularımızın başarısının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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