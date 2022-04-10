Fenerbahçe, sosyal medya hesabından, Kim Min-jae ile ilgili bir paylaşım yaptı.

"İşin içine korku girince bizim mesleğin tadı kaçar"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İşin içine korku girince bizim mesleğin tadı kaçar. Belki de bu yüzden yalnızca cesurların işidir badana..."