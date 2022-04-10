Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 23:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'den Kim Min-jae paylaşımı
Fenerbahçe, Galatasaray maçındaki performansıyla taraftarlardan tam not alan Kim Min-jae ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından, Kim Min-jae ile ilgili bir paylaşım yaptı.
"İşin içine korku girince bizim mesleğin tadı kaçar"
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İşin içine korku girince bizim mesleğin tadı kaçar. Belki de bu yüzden yalnızca cesurların işidir badana..."
İşin içine korku girince bizim mesleğin tadı kaçar. Belki de bu yüzden yalnızca cesurların işidir badana...— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 10, 2022
pic.twitter.com/LPY26JSsA8
Etiketler: Fenerbahçe
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