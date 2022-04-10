Alanya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan son maçların ardından Mersin Büyükşehir Belediyespor birinci, Sivas Belediyespor ikinci ve Beta Transformatör Adasokağı ise üçüncü sırada grubu tamamlayarak bir üst lige çıkma başarısı gösterdi.

Final Grubu maçları sonrası düzenlenen törende, Süper Lig'e yükselen 3 takıma kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile başkan vekili Kenan Gökmen verdi.