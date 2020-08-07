UEFA'dan yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun (CFCB) kulüplerle yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmalarına yönelik yaptığı denetimlerin sonuçları paylaşıldı.

Galatasaray Kulübünün 2019-2020 yılında yükümlülüklerini yerine getirdiği ve UEFA ile yaptığı anlaşmanın 2020-2021 sezonunda geçerli olacağı belirtildi.

UEFA ayrıca, Medipol Başakşehir'in ise başa baş şartına uymadığı ve turuncu lacivertli kulüple 4 yılı kapsayan yeni bir anlaşma imzalandığını da ifade etti.