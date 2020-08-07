Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
UEFA'dan Galatasaray açıklaması
UEFA, Galatasaray'ın 2019-2020 yılındaki mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun (CFCB) kulüplerle yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmalarına yönelik yaptığı denetimlerin sonuçları paylaşıldı.
Galatasaray Kulübünün 2019-2020 yılında yükümlülüklerini yerine getirdiği ve UEFA ile yaptığı anlaşmanın 2020-2021 sezonunda geçerli olacağı belirtildi.
UEFA ayrıca, Medipol Başakşehir'in ise başa baş şartına uymadığı ve turuncu lacivertli kulüple 4 yılı kapsayan yeni bir anlaşma imzalandığını da ifade etti.
Etiketler: UEFA mali yükümlülük GalatasaraySon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 20:25
Son Haberler
- 20:35
- 20:24
- 20:16
- 20:11
- 20:05
Sıradaki Haber
Türk takımlarının Kadınlar EHF Kupası'ndaki olası rakipleri belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz