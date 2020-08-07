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Galatasaray genç futbolcunun sözleşmesini uzattı
Galatasaray, altyapısından yetişen oyuncu Ali Yavuz Kol ile sözleşme yeniledi.
Sarı-kırmızılı kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık olarak forma giyen Ali Yavuz Kol'un sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
Etiketler: Galatasaray Ali Yavuz KolSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 18:46
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