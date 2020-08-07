UEFA'dan yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun (CFCB) kulüplerle yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmalarına yönelik yaptığı denetimlerin sonuçları paylaşıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün ise başa baş şartına uymadığı ve kulüple 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan yeni bir anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Anlaşmaya göre, kulübün 2020 yılında maksimum 10 milyon euro bütçe açığı verebileceği, 2023-2024 sezonuna kadar hesaplarını denkleştirmeyi taahhüt ettiği ve UEFA gelirlerinden 300 bin euro kesilmesini kabul ettiği ifade edildi. Taahhütlerin karşılanmaması durumunda ise 1,2 milyon euro daha kesinti yapılacağı bildirildi.

Kulübün UEFA listesine 2020-2021 sezonunda 22 oyuncu, 2021-2022 sezonunda 23 oyuncu kaydedebileceği, anlaşmaya uyulmaması halinde sonraki iki sezonda sınırlamanın devam edeceği aktarıldı.

UEFA, FFP kapsamında 2013 yılında kulüplerin mali gelir giderlerini başa baş dengelemek için mali kontrol kurulu kurdu. Bu kurul, UEFA yarışmalarına katılan kulüplerin borçlarının olup olmadığını kontrol ediyor, şartları yerine getirmeyen kulüplere gerekli yaptırımları uyguluyor. UEFA yarışmalarına katılacak kulüplerin son üç yıllık mali raporları analiz edilerek değerlendirmeye alınıyor.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle:

''UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kulübü), Başakşehir Futbol Kulübü’nün 2019/20 inceleme döneminde Finansal Fair Play kurallarını kısmen yerine getirdiği için bir inceleme başlatmış ve 13.07.2020 tarihinde yapılan anlaşma ile inceleme tamamlanmıştır."

UEFA gelirlerinden 300 bin euro kesilecek

"UEFA ile Kulübümüz arasında yapılan anlaşma neticesinde Kulübümüz 2023/24 inceleme döneminde denk hesap kuralına uymuş olacağını taahhüt etmekte olup UEFA gelirlerinden 300.000 EUR kesilmesine uygunluk vermiştir. Ayrıca, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında uygulanmak üzere; transfer kar/zarar hesabında, finansman giderlerinde ve personel giderlerinde tavan uygulamasında anlaşılmış olup aynı sezonlarda UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncuların transfer bedellerinin transfer gelirleri ile karşılanması ve UEFA listelerine yazılacak oyuncu sayılarında sınırlamalar getirilmesi konularında UEFA ile mutabakat sağlanmıştır.''