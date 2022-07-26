Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Bosna Hersek'in HSK Zrinjski ve Arnavutluk'un KF Tirana takımları arasında 28 Temmuz 2022 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.

Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki Gradski Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara, müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam üstlenecek.

FİFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, İsviçre ekibi Young Boys ile Letonya temsilcisi Liepaja arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsviçre'nin Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu üstlenecek.