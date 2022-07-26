Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gustavo Henrique Fenerbahçe'de
[Fotograf: Reuters]
Fenerbahçe, Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Gustavo Henrique'nin transferi için futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.
Stoper mevkiinde oynayan oyuncunun, detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı belirtildi.
Etiketler: Fenerbahçe
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