Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransız golcü Mathys Tel, Bayern Münih'te
[Fotograf: AA]
Almanya ekibi Bayern Münih, Fransa'nın Rennes takımından genç forvet Mathys Tel'i kadrosuna kattı.
Bayern Münih Kulübü, 17 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa basınında yer alan haberlerde, transferin bonuslar dahil 28,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Rennes'in altyapısına 2020'de katılan Fransız golcü futbolcu, bir yıl sonra A takımda forma şansı buldu. Brest ile oynanan lig karşılaşmasında 16 yaş 110 günlükken görev alan Tel, Rennes A takımında resmi maça çıkan en genç futbolcu oldu.
Bu sene düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Tel, şampiyonluk yaşadıkları turnuvada 3 gol, bir asistle mücadele etti.
Etiketler: Bayern Münih
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