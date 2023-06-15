UEFA Uluslar Ligi'nde ilk finalist Hırvatistan

Turnuvanın ilk yarı final mücadelesinde, Hollanda ile Hırvatistan, Rotterdam kentindeki Feyenoord 'De Kuip' Stadı'nda karşılaştı.

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yönettiği müsabakanın ilk yarısını Hollanda, 34. dakikada Donyell Malen'in ağları sarsmasıyla 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Hırvatistan, 55. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric ve 72. dakikada Mario Pasalic'in golleriyle 2-1 öne geçti. Pes etmeyen Hollanda, 90+6. dakikada Noa Lang'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşmada, uzatmalara gidildi.

Oyunun bu bölümünde kontrolü tekrar ele alan Hırvatistan, 98. dakikada Bruno Petkovic ve 116. dakikada penaltıdan Luka Modric'in golleriyle rakibini 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Turnuvanın diğer yarı final mücadelesi, bugün TSİ 21.45'te İspanya ile İtalya arasında oynanacak.