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Spor
TRT SPOR 14.06.2023 20:50

Filenin Efeleri Portekiz'i 3-1 mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Portekiz 3-1 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Filenin Efeleri Portekiz'i 3-1 mağlup etti
[Fotograf: AA]

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A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz Voleybol
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