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HABER GİRİŞ
14.06.2023 20:50
, 14.06.2023 21:16
SON GÜNCELLEME
14.06.2023 21:16
Filenin Efeleri Portekiz'i 3-1 mağlup etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Portekiz 3-1 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.
[Fotograf: AA]
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
A Milli Erkek Voleybol Takımı
Portekiz
Voleybol
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