Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 14.06.2023 19:32

Nantes Mustafa Muhammed'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nantes, kiralık olarak kadrosunda yer alan Mustafa Muhammed'in bonservisini Galatasaray'dan aldığını duyurdu.

Nantes Mustafa Muhammed'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı

Nantes Kulübünden yapılan açıklamada, Mısırlı hücum oyuncusunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun devreye sokularak bonservisinin Galatasaray'dan alındığı belirtildi.

Nantes, 25 yaşındaki Mustafa Muhammed ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Muhammed'in kontratında 5,7 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Fransa temsilcisinde geçen sezon 36 lig maçına çıkan Muhammed, 8 gol ve 3 asistlik performansıyla takımının kümede kalmasında pay sahibi olmuştu.


ETİKETLER
Galatasaray Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Bruma transferini KAP'a bildirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:44
Almanya'da sahte evrakla vize onayı için talimat verildiği iddialarına soruşturma başlatıldı
19:38
Eskişehir'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı
19:01
TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu
19:08
Kahramanmaraş'ta 3 bin 591 geçici iş yeri teslim edildi
18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
19:05
Paris'te insanlarla farelerin mücadelesini fareler kazandı
Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim" besici aileye emanet
Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim" besici aileye emanet
FOTO FOKUS
Şehit Fethi Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin: Yüreğimize az da olsa su serpildi
Şehit Fethi Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin: Yüreğimize az da olsa su serpildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ