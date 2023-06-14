Nantes Mustafa Muhammed'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı

Nantes Kulübünden yapılan açıklamada, Mısırlı hücum oyuncusunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun devreye sokularak bonservisinin Galatasaray'dan alındığı belirtildi.
Nantes, 25 yaşındaki Mustafa Muhammed ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Muhammed'in kontratında 5,7 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.
Fransa temsilcisinde geçen sezon 36 lig maçına çıkan Muhammed, 8 gol ve 3 asistlik performansıyla takımının kümede kalmasında pay sahibi olmuştu.
Il reste. ????????— FC Nantes (@FCNantes) June 14, 2023
Option d’achat levée pour @mmostafa_11
Notre attaquant égyptien s'engage avec le FC Nantes jusqu'en 2027. #OnEstNantes pic.twitter.com/ksG6KQRlYv