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Spor
AA 14.06.2023 17:19

Filenin Sultanları Hollanda'yı rahat geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Hollanda'yı 3-0 yendi.

Filenin Sultanları Hollanda'yı rahat geçti

Mücadeleye her iki ülke de etkili başlarken 18-16 öne geçen milli takım, bu avantajını koruyamadı ve arka arkaya bulduğu sayılarla Hollanda farkı kapatarak 22-24 öne geçti.

Rakibini yeniden yakalayan ve beş kez set sayısı kurtaran milli takım, son ana kadar çekişmeli geçen ilk seti 31-29 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan milli takım, 4 sayılık (5-1) fark yakaladı. Toparlanan Hollanda, arka arkaya bulduğu sayılarla eşitliği (7-7) yakaladı.

Filenin Sultanları Hollanda'yı rahat geçti

Etkili oyununu sürdüren Hollanda, yakaladığı 4-0'lık seriyle 11-7 öne geçti. Hücumda ve defansta toparlanan milli takım, farkı kapatarak öne geçti ve setin sonlarına doğru az hata yaparak ikinci seti 25-21 önde bitirdi.

Üçüncü sete etkili başlayan ve sonuna kadar iyi oyununu sürdüren milli takım, üçüncü seti 10 sayı farkla 25-15, maçı da 3-0 kazandı.

FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında yarın Polonya ile karşılaşacak.

Salon: Hong Kong Coliseum

Hakemler: Ali Jaafar Ebrahim (Bahreyn), Sung Hae-Yoeun (Güney Kore)

Hollanda: Lohuis, Van Aalen, Baijens, Daalderop, Dambrink, Marring (Knip, Knollema, Bongaerts, Scholten, Vos, Timmermann)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Elif Şahin, Melisa Vargas, Zehra Güneş, Saliha Şahin)

Setler: 29-31, 21-25, 15-25

Süre: 85 dakika

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları Voleybol
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