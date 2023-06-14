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Spor
AA 14.06.2023 16:13

Rekortmen Kenyalı atlet babasına verdiği sözü tutacak

Kenya'nın bir hafta içinde 2 dünya rekoru kıran atleti Faith Kipyegon, aldığı ödülle babasına söz verdiği otomobili alacağını söyledi.

Rekortmen Kenyalı atlet babasına verdiği sözü tutacak
[Fotograf: AA]

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkeye bir haftada 2 madalya getiren koşucu Faith Kipyegon'a ödül olarak başkent Nairobi'de bir ev ve 36 bin dolar ödül takdim etti.

29 yaşındaki atlet, Başkan Ruto'ya teşekkürlerini sundu.

"Ödülden dolayı çok mutluyum. Şimdi Nairobi'de bir evim var. Bu parayla babama söz verdiğim gibi bir araç alabilirim."

Dünya rekoru kırdığında babasına söz verdiğini anlatan Kipyegon, gözyaşları içinde artık sözünü tutmak istediğini belirtti.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Faith Kipyegon, ay başında, İtalya'nın Floransa şehrinde düzenlenen Elmas Lig üçüncü etabında piste çıkmış, kadınlar 1500 metre yarışını 3 dakika 49.11 saniyelik derecesiyle kazanarak dünya rekorunun yeni sahibi olmuştu.

Kipyegon, hafta sonu Paris'te Elmas Ligi yarışında 5 bin metre yarışını 14 dakika 5.2 saniyelik dereceyle tamamlayarak başka bir dünya rekoru kırmıştı.

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