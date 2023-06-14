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Spor
AA 14.06.2023 17:08

Golf Milli Takımı'nın Antalya kampı devam ediyor

Golf Milli Takımı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki kampında antrenmanlarını sürdürdü.

Golf Milli Takımı'nın Antalya kampı devam ediyor
[Fotograf: AA]

Serik ilçesindeki Gloria Golf Sahası'ndaki kamp, Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney, başantrenör yardımcısı Gencer Özcan ve milli takım antrenörleri İhsan Gencay Asan ve Begüm Yılmaz gözetiminde devam ediyor.

Kamp kadrosu, Semih Engez, Sude Bay, Ayşe Demir, Kadirhan Yener, Cem Başpınar, İbrahim Tarık Aslan, Almina Erdoğan, Can Gürdenli, Serra Evrengil, Tunç Aslan, Teoman Levin Delzer, Can Marko Özdemir, Efe Sargın, Arjin Yalçınkaya ve Duhan Sazak'tan oluşuyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Başantrenör Coveney, gazetecilere yaptığı açıklamada, EGA (Avrupa Golf Birliği) Takım Şampiyonaları ile Avrupa Bireysel Kadın, Erkek ve Gençler Golf Şampiyonalarına katılacak oyuncu seçimlerini tamamladıklarını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Coveney, kampın genel bir kondisyon çalışması gibi olduğunu vurguladı.

"Saha stratejileri ve turnuva oyun formatları üzerine de çalışmalar yaptık. Oyuncuların sahadaki dayanıklılıklarını arttırmaya yönelik mental ve sahadaki stratejilerle ilgili yoğun turnuva çalışması gerçekleştirdik. Turnuvalar sonrası ilerisi için daha uygun uzun vadede bir planlama yapıyoruz. Takımdaki oyuncuların hem fiziksel hem teknik yeterliliklerini artırıcı anlamda uzun süreli bir planlama düşünüyoruz. Aynı zamanda çalışmalarımız, fit antrenman programı ve teknik çalışmaların yoğun olduğu uzun süreli antrenman programı olacak."

Golf Milli Takımı'nın kampı, 15 Haziran Perşembe günü sona erecek.

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