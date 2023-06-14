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Spor
AA 14.06.2023 19:45

Letonya Türkiye maçına doğru

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmak için 16 Nisan Cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Letonya'yı yenmek zorunda olduklarını söyledi.

Letonya Türkiye maçına doğru

Mehmet Büyükekşi, milli takımın Letonya'nın başkenti Riga'ya gelişi sırasında havalimanında soruları yanıtladı.

"Takımımızın havası gayet iyi. İnşallah güzel bir galibiyetle buradan dönmek istiyoruz. Almanya'ya gitmek için galibiyet şart. İnşallah bize burada olmak uğur getirir. Umarım buradaki galibiyetin arkasından, pazartesi Samsun'da Galler ile maçımız var. Hedefimiz her iki maçı da almak. Hayırlısıyla inşallah güzel bir sonuçla buradan ayrılırız."

Büyükekşi, Letonya ile deplasmanda oynanan maçların zorlu geçtiğinin hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:

"Geçen seferki galibiyetle buradaki galibiyet özlemine son verdik. Takımımız Avrupa'nın en genç takımı, her geçen gün tecrübesi artıyor. Birçok futbolcumuz şu an Avrupa'nın en iyi takımlarında mücadele ediyor. Tecrübeleri artıyor. Maç sayısı artıyor. Türkiye'de de bu sene rekabet en üst seviyedeydi. Bunlar da futbolcularımıza moral motivasyon veriyor ve tecrübe sağlıyor. İnşallah bunun yansıması da buradaki maça olumlu olur diye düşünüyorum."

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