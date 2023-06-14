Galatasaray Mustafa Muhammed için teşekkür mesajı yayımladı

Sarı-kırmızılı kulüp, Mustafa Muhammed için teşekkür mesajı yayımladı.

"Galatasaray forması altında verdiğin katkılardan dolayı teşekkürler. Bıraktığın iz hiç unutulmayacak. Bundan sonraki kariyerinde başarılar."

Nantes Kulübü, Mustafa Muhammed'i 5,75 milyon avroluk satın alma opsiyonunu ödeyerek kadrosuna katmıştı.