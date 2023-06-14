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Spor
AA 14.06.2023 21:34

Galatasaray Mustafa Muhammed için teşekkür mesajı yayımladı

Galatasaray Kulübü, Fransa'nın Nantes takımına transfer olan Mustafa Muhammed için teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray Mustafa Muhammed için teşekkür mesajı yayımladı

Sarı-kırmızılı kulüp, Mustafa Muhammed için teşekkür mesajı yayımladı.

"Galatasaray forması altında verdiğin katkılardan dolayı teşekkürler. Bıraktığın iz hiç unutulmayacak. Bundan sonraki kariyerinde başarılar."

Nantes Kulübü, Mustafa Muhammed'i 5,75 milyon avroluk satın alma opsiyonunu ödeyerek kadrosuna katmıştı.


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