Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta maçları başladı
[Fotograf: AA]
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçlarına başlandı. Grupların 6. haftası, 10 maçla başladı.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta ilk gününde 10 maç oynandı.
C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, konuk olduğu Faroe Adaları'na 2-1 yenildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
1. Grup:
Danimarka-Fransa: 2-0
Avusturya-Hırvatistan: 1-3
4. Grup:
Galler-Polonya: 0-1
Hollanda-Belçika: 1-0
C Ligi
1. Grup:
Lüksemburg-Litvanya: 1-0
Faroe Adaları-Türkiye: 2-1
3. Grup:
Azerbaycan-Kazakistan: 3-0
Slovakya-Belarus: 1-1
D Ligi
1. Grup:
Moldova-Lihtenştayn: 2-0
Andorra-Letonya: 1-1
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