Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi sahilinde başlayan maratonda 425 sporcu 7 kilometrelik Korykos, 15 kilometrelik Elaiussa Sebaste ve 33 kilometrelik Kızkalesi parkurları ile 54 kilometrelik Kilikya Ultra Maratonu'nda performanslarını sergiledi.

Sporcular, Kızkalesi'nin yanı sıra Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane ören yeri ve "Adam Kayalar" kabartmaları gibi tarihi yerlerinde de koştu.

Yarışların sonunda dereceye giren sporcular ise şöyle oluştu:

7 kilometrelik yarışlarda erkeklerde Rıdvan Aykul, kadınlarda Aybüke Bozkurt, 15 kilometre yarışlarında erkeklerde Koray Het, kadınlarda Fatma Taş, 33 kilometrede erkeklerde Şahap Dede, kadınlarda Songül Berikol, 33 kilometre takımlar yarışında Anastasia Nikolaeva-Dimitri Malichev-Mehmet Kelleözü, 54 kilometre yarışlarında erkeklerde Şakircan Faizulloev kadınlarda da Halide Kaya birinci oldu.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.